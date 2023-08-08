أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 8 آب 2023

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الأخبار: علم وخبر

بعد التجهيزات... أين داتا المحكمة الدولية؟

تلقّى لبنان رسالة من الأمم المتحدة، تسأل فيها عمّا إذا كانت الحكومة اللبنانية تريد الاحتفاظ بكلّ الأدلة والمواد والداتا التي جمعتها المحكمة الخاصة بلبنان، والتي انتهى عملها بعد صدور قراراتها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقد تسلّمت الحكومة الطلب عبر القنوات الدبلوماسية، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كانت قد قرّرت طلب نسخة من هذه الداتا التي يُفترض أن تبقى محفوظة في سجلّات الأمم المتحدة، باعتبار أن المحكمة نشأت وعملت تحت إشراف مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة. معلوم أن لبنان أنفق أكثر من نصف مليار دولار على عمل المحكمة، وأن الحكومة اللبنانية، لم تطالب بالحصول على الأجهزة والأثاث الذي كان موجوداً في مقر المحكمة في لاهاي، علماً أنه يحق له بنصفه على الأقل، في وقت تفتقر وزارة العدل وقصور العدل في لبنان إلى مثل هذه التجهيزات بشدّة.



الاشتراكي «زعلان» من حزب الله

يطرح مسؤولون في الحزب التقدمي الاشتراكي الكثير من الأسئلة عن موقف حزب الله من المختارة، ويستغرب هؤلاء عدم تهنئة الحزب للنائب تيمور جنبلاط بعد تولّيه رئاسة الحزب، بخلاف ما قامت به بقية القوى السياسية. ويشير هؤلاء إلى أنه «لا سبب يبرر هذا التصرف، خصوصاً أن العلاقة مع الحزب ليست مقطوعة، وأن النائب السابق وليد جنبلاط هو من سعى سابقاً إلى استئناف الحوار وعُقد أكثر من لقاء بين الطرفين». وأشار هؤلاء إلى أنه لا يُمكن أن يكون موقف حزب الله مرتبطاً بموقف الحزب الاشتراكي من الانتخابات الرئاسية.

مصرف لبنان: لدى الدولة ليرات كثيرة

استغرب مصدر رفيع في مصرف لبنان «انشغال القوى السياسية بموضوع الاقتراض من المصرف فيما هناك قوانين يقولون إنها تحتاج إلى أشهر لإنجازها ولا يجري درسها بعد». وقال المصدر إن «التمويل مؤمّن لتغطية حاجات الدولة خلال شهر آب، وفي حساب الدولة أموال كافية بالليرة»، موضحاً أن المشكلة «تقتصر على حاجات الحكومة بالدولار، والمصرف المركزي من جهته مصرّ على موقفه بعدم إنفاق أي دولار من الاحتياطات الإلزامية». ولفت المصدر إلى أن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري يعدّ دراسة تفصيلية عن الاحتياطات الإلزامية بالعملة الأجنبية، وما يقابلها من التزامات مترتّبة عليها، سيتبيّن بنتيجتها حجم الاحتياطات القابلة للاستعمال. كما ستظهر الدراسة ما تبقّى من الاحتياطات فعلياً، بعيداً من الترويج السابق حول الحجم الإجمالي لها. وسيعمد منصوري إلى نشر هذه الدراسة بكل تفاصيلها قريباً.



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير عسكري إن الجيش الروسي يواصل التصعيد بالنيران إلى حين التحقق من نفاد محزون القذائف في المستودعات الأوكرانية بعدما استهلك الناتو الاحتياطات. وهذا متوقع نهاية الصيف ليبدأ الهجوم البري الروسي الكبير الذي سوف يشهد احتلال ساحل البحر الأسود وصولاً إلى الحدود الأوكرانية مع رومانيا وبولندا وإبقاء المدن الكبرى تحت الحصار.



خفايا

قال مسؤول مالي إن الحدّ الأدنى للرسوم الجمركيّة هو 10% والمعدل الوسطي هو 20% وإن قيمة المستوردات هي 20 مليار دولار سنوياً، حسب تقديرات الحد الأقصى و10 مليارات كحد أدنى ما يعني أن استيفاء الرسوم الجمركية عند فتح الاعتمادات المصرفيّة وبالدولار يؤمن للخزينة ما بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار فرش داعياً لتضمين ذلك في قانون الموازنة.

اللواء: أسرار

لغز

ما يزال رئيس تيار معروف يغمز من قناة عاصمة أوروبية معنية بالملف اللبناني، بما يشبه الاعتراض على أدائها القديم والجديد..



غمز

حسب مصادر مصرفية ووظيفية، فإن قبض رواتب الموظفين بالليرة اللبنانية يفتح الباب أمام حجم السحوبات ووضعية سعر الصرف في السوق السوداء.



همس

يتجه مرشح رئاسي مدعوم إلى حصيلة مشاورات تسبق عودة الموفد الفرنسي، ليُبنى على الشيء مقتضاه قبل منتصف أيلول!

نداء الوطن: خفايا

يُعقد اليوم اجتماع بين وزير العدل ووفد قضائي يضمّ ممثلين عن مجلس الشورى وديوان المحاسبة وصندوق التعاضد، للتشاور في مصير رواتب القضاة بعد توقّف الآلية التي كانت معتمدة من جانب الحاكم السابق رياض سلامة.

عُلم أنّ قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار ستُخضع جدّ الطفلة لين طالب، فواز بو خليل وأمّها وعد بو خليل الموقوفَين في القضية، لاستجواب ومواجهة علنية اليوم الثلثاء بعدما تهرّبت الأم عدّة مرات من هذه المواجهة.

حال من الغضب تسود أجواء المستخدمين في هيئة أوجيرو لعدم قبض مستحقّاتهم حتى الساعة والسبب يعود إلى تمنّع وزارة المال عن تحويل الرواتب إلى حساب الهيئة في مصرف ‎لبنان، وهناك توجّه إلى القيام بخطوات تصعيدية. وتجدر الإشارة إلى أنّ المستخدمين تقاضوا رواتبهم الأخيرة قبل عيد الأضحى.