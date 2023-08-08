living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 8 آب 2023

8
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: علم وخبر

بعد التجهيزات... أين داتا المحكمة الدولية؟

تلقّى لبنان رسالة من الأمم المتحدة، تسأل فيها عمّا إذا كانت الحكومة اللبنانية تريد الاحتفاظ بكلّ الأدلة والمواد والداتا التي جمعتها المحكمة الخاصة بلبنان، والتي انتهى عملها بعد صدور قراراتها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقد تسلّمت الحكومة الطلب عبر القنوات الدبلوماسية، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كانت قد قرّرت طلب نسخة من هذه الداتا التي يُفترض أن تبقى محفوظة في سجلّات الأمم المتحدة، باعتبار أن المحكمة نشأت وعملت تحت إشراف مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة. معلوم أن لبنان أنفق أكثر من نصف مليار دولار على عمل المحكمة، وأن الحكومة اللبنانية، لم تطالب بالحصول على الأجهزة والأثاث الذي كان موجوداً في مقر المحكمة في لاهاي، علماً أنه يحق له بنصفه على الأقل، في وقت تفتقر وزارة العدل وقصور العدل في لبنان إلى مثل هذه التجهيزات بشدّة.


الاشتراكي «زعلان» من حزب الله

يطرح مسؤولون في الحزب التقدمي الاشتراكي الكثير من الأسئلة عن موقف حزب الله من المختارة، ويستغرب هؤلاء عدم تهنئة الحزب للنائب تيمور جنبلاط بعد تولّيه رئاسة الحزب، بخلاف ما قامت به بقية القوى السياسية. ويشير هؤلاء إلى أنه «لا سبب يبرر هذا التصرف، خصوصاً أن العلاقة مع الحزب ليست مقطوعة، وأن النائب السابق وليد جنبلاط هو من سعى سابقاً إلى استئناف الحوار وعُقد أكثر من لقاء بين الطرفين». وأشار هؤلاء إلى أنه لا يُمكن أن يكون موقف حزب الله مرتبطاً بموقف الحزب الاشتراكي من الانتخابات الرئاسية.

 

مصرف لبنان: لدى الدولة ليرات كثيرة

استغرب مصدر رفيع في مصرف لبنان «انشغال القوى السياسية بموضوع الاقتراض من المصرف فيما هناك قوانين يقولون إنها تحتاج إلى أشهر لإنجازها ولا يجري درسها بعد». وقال المصدر إن «التمويل مؤمّن لتغطية حاجات الدولة خلال شهر آب، وفي حساب الدولة أموال كافية بالليرة»، موضحاً أن المشكلة «تقتصر على حاجات الحكومة بالدولار، والمصرف المركزي من جهته مصرّ على موقفه بعدم إنفاق أي دولار من الاحتياطات الإلزامية». ولفت المصدر إلى أن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري يعدّ دراسة تفصيلية عن الاحتياطات الإلزامية بالعملة الأجنبية، وما يقابلها من التزامات مترتّبة عليها، سيتبيّن بنتيجتها حجم الاحتياطات القابلة للاستعمال. كما ستظهر الدراسة ما تبقّى من الاحتياطات فعلياً، بعيداً من الترويج السابق حول الحجم الإجمالي لها. وسيعمد منصوري إلى نشر هذه الدراسة بكل تفاصيلها قريباً.

 

 


البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير عسكري إن الجيش الروسي يواصل التصعيد بالنيران إلى حين التحقق من نفاد محزون القذائف في المستودعات الأوكرانية بعدما استهلك الناتو الاحتياطات. وهذا متوقع نهاية الصيف ليبدأ الهجوم البري الروسي الكبير الذي سوف يشهد احتلال ساحل البحر الأسود وصولاً إلى الحدود الأوكرانية مع رومانيا وبولندا وإبقاء المدن الكبرى تحت الحصار.


خفايا

قال مسؤول مالي إن الحدّ الأدنى للرسوم الجمركيّة هو 10% والمعدل الوسطي هو 20% وإن قيمة المستوردات هي 20 مليار دولار سنوياً، حسب تقديرات الحد الأقصى و10 مليارات كحد أدنى ما يعني أن استيفاء الرسوم الجمركية عند فتح الاعتمادات المصرفيّة وبالدولار يؤمن للخزينة ما بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار فرش داعياً لتضمين ذلك في قانون الموازنة.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

ما يزال رئيس تيار معروف يغمز من قناة عاصمة أوروبية معنية بالملف اللبناني، بما يشبه الاعتراض على أدائها القديم والجديد..


غمز

حسب مصادر مصرفية ووظيفية، فإن قبض رواتب الموظفين بالليرة اللبنانية يفتح الباب أمام حجم السحوبات ووضعية سعر الصرف في السوق السوداء.


همس

يتجه مرشح رئاسي مدعوم إلى حصيلة مشاورات تسبق عودة الموفد الفرنسي، ليُبنى على الشيء مقتضاه قبل منتصف أيلول!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يُعقد اليوم اجتماع بين وزير العدل ووفد قضائي يضمّ ممثلين عن مجلس الشورى وديوان المحاسبة وصندوق التعاضد، للتشاور في مصير رواتب القضاة بعد توقّف الآلية التي كانت معتمدة من جانب الحاكم السابق رياض سلامة.

 

عُلم أنّ قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار ستُخضع جدّ الطفلة لين طالب، فواز بو خليل وأمّها وعد بو خليل الموقوفَين في القضية، لاستجواب ومواجهة علنية اليوم الثلثاء بعدما تهرّبت الأم عدّة مرات من هذه المواجهة.

 

حال من الغضب تسود أجواء المستخدمين في هيئة أوجيرو لعدم قبض مستحقّاتهم حتى الساعة والسبب يعود إلى تمنّع وزارة المال عن تحويل الرواتب إلى حساب الهيئة في مصرف ‎لبنان، وهناك توجّه إلى القيام بخطوات تصعيدية. وتجدر الإشارة إلى أنّ المستخدمين تقاضوا رواتبهم الأخيرة قبل عيد الأضحى.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   