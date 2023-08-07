بلدية برج البراجنة تطلب من أصحاب المستودعات بيانات ومستندات في مهلة أقصاها الاثنين المقبل

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أصدرت بلدية برج البراجنة بيانا طلبت فيه إلى "جميع أصحاب المستودعات وبخاصة المستودعات في الطبقات السفلية إيداع البلدية وبالسرعة القصوى ( في مهلة أقصاها يوم الاثنين بتاريخ 14/08/2023 قبل الساعة 12 ظهراً) البيانات والمستندات التالية :

1. إسم ورقم هاتف مالك المستودع + صورة عن الهوية الشخصية + صورة عن سند التمليك .

2. إسم ورقم هاتف شاغل المستودع + صورة عن الهوية الشخصية + صورة عن عقد الإيجار .

3. عنوان المستودع : رقم العقار – الشارع – إسم المبنى .

4. تحديد الطوابق التي يشغلها المستودع .

5. خارطة لكل مستودع تبين : المداخل – المخارج – المناور – الممرات – توزيع البضاعة – كمية البضاعة - نوع البضاعة المخزنة .

6. أجهزة الإطفاء : نوعها – صلاحيتها – عددها – توزيعها في أرجاء المستودع .

7. صورة عن بوليصة تأمين .

8. صورة عن الترخيص من الجهات المختصة".

ولفتت الى ان "كل من يتخلف عن تسليم البيانات والمستندات المشار إليها أعلاه سيتعرض للملاحقة القانونية وسيتم إقفال المؤسسة فوراً وسيكون مسؤولا خلال فترة الإقفال عن أي حادث يتعرض له المستودع ".