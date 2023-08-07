رئيس نقابة مستوردي الأدوية: لتحييد الدواء عن التجاذبات في موضوع تمويل الاستيراد ونفقات الدولة

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أشار نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان جوزيف غريب ، في بيان، الى أنه "عطفا على الاجتماع الذي انعقد بتاريخه بين وزير الصحة العامة فراس الأبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تمنى على الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان تحييد موضوع الدواء عن التجاذبات الحالية الحاصلة في موضوع تمويل الاستيراد ونفقات الدولة".



ودعا غريب، إلى "تأمين العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الدواء عبر استعمال السحوبات الخاصة، خاصة بعد ان تمت الموافقة على هذا التدبير في مجلس الوزراء سابقاً، وكون المبلغ المطلوب لتأمين الدواء ضئيل جداً"، مشدداً على أن "انعكاسات انقطاع الدواء أو تداعيات أي أزمة دواء جديدة ستكون خطيرة جداً على المرضى، لا سيما من يعاني منهم من أمراض مستعصية ومزمنة".



وختم : "أعول على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل كل من وزير الصحة العامة ورئيس لجنة الصحة النيابية"، متمنيا من "جميع المعنيين التعاون لإيجاد حل لهذه الأزمة ولتفادي، لا سمح الله، أي انقطاع في الدواء أو أزمة دواء جديدة".