وزير التربية: هناك من يحاول تسخيف الإنجازات!

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ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اللقاء الموسع للجان المكلفة صوغ اوراق السياسات الإحدى عشرة المساندة للإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ، الذي عقد في مطبعة المركز التربوي للبحوث والإنماء .



واعتبر الوزير أن ما تم إنجازه ليس تطويرا تربويا بل تغييرا في التربية، لافتا الى ان هذا المشروع هو مشروع وطني انطلق من رقي في التفكير في ظل واقع مأزوم.



وعبر الوزير عن ارتياحه للنقاش العميق الذي تناول مضمون الأوراق المساندة مشيرا إلى ان التوافق حولها سوف يسهل علينا المتابعة في المرحلة المقبلة، مؤكدا أننا سنتابع المسار لنصل إلى مناهج جديدة تبني مواطناً جديداً ووطناً جديداً.

ولفت إلى ان هناك من يستهدف الملف التربوي ويحاول تسخيف كل الإنجازات، لكننا لن نتوقف عن العمل .