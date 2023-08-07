بري عرض مع وزيرة خارجية غانا الاوضاع والعلاقات الثنائية واستقبل فرونتسكا والسفير الهندي

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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي والوفد المرافق، بحضور رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الغانية النائب غسان عطاالله وقنصل غانا في لبنان علي جعفر.

وتخلل الزيارة عرض للأوضاع العامة ولعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها على مختلف المستويات، لا سيما في المجال التشريعي.

وشكر الرئيس بري من خلال وزيرة الخارجية "لجمهورية غانا رئاسة وحكومة وبرلمانا وشعبا، على احتضانهم الاخوي والانساني للجالية اللبنانية في غانا والمشاركة الغانية التاريخية في عداد قوات اليونيفيل منذ العام 1978 وحتى اليوم".

فرونتسكا

كما عرض الرئيس بري المستجدات والأوضاع العامة خلال استقباله المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا .

السفير الهندي

واستقبل رئيس المجلس ايضا، السفير الهندي الجديد محمد نور الرحمن الشيخ في زيارة برتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان. وعرض اللقاء للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.