A + A -

عرض المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو، في اجتماع طارئ “مسألة تأخير ارسال الاعتمادات المقررة للرواتب والأجور لصالح هيئة اوجيرو، والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء، مما تسبب بتأخير صرف الرواتب للعاملين لغاية تاريخه”.

واستهجنت النقابة، في بيان، هذه الممارسات والمماطلة من قبل المولجين بتأمين الاعتمادات، ضاربين بعرض الحائط بالضرورات المعيشية للعاملين ومتسببين بحالة من القهر والاذلال خصوصا في ظل هذه الازمة المعيشية الخانقة، وهم لم ينقطعوا عن القيام بمهامهم على مدار الساعة والاسبوع.

وأكدت “لأننا أهل عزة وكرامة، ولن نقبل ان نكون على هامش الاحداث، وبعد التواصل مع المعنيين في وزارة الاتصالات ووزارة المال تم التأكيد انه غداً بتاريخ 8/8/2023 سوف يتم التحويل الى حسابات الهيئة في مصرف لبنان. لذلك، فإن يوم غد يعتبر تاريخا مفصليا لإي تحرك، وعليه يُطلب من جميع الزملاء أن يبقوا على أهبة الاستعداد لمواكبة التطورات ليبنى على الشيء مقتضاه”.