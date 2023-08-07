أول تعليق للسفير السعودي بعد بيان بلاده حول لبنان!

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أشار السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، خلال لقائه وفداً من "التجدد للوطن" برئاسة شارل عربيد، إلى أن "دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، والمملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع".



ولفت بخاري، إلى أن "السعودية كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم". وتطرق بخاري إلى "المظلات الدولية التي أمنتها السعودية للبنان، وأبرزها لقاء الدول الخمس وما سبقه من بيان ثلاثي سعودي فرنسي أميركي والقمة الفرنسية السعودية".