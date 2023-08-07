"نهار منتطلّع فيه لورا بكلّ فخر واعتزاز".. الوزير باسيل: التيار وين ما قعد ووين ما كان رح يستمرّ بنضال 7 آب!

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غرّد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في حسابه عبر تويتر وقال: "٧ آب هو النهار يلّي توقّفنا فيه لأننا كنا عم نطالب بحرية وسيادة واستقلال لبنان، واتُّهمنا فيه اننا عملاء اسرائيل !"

وأكمل: "٧ آب هو نهار منتطلّع فيه لورا بكلّ فخر واعتزاز، وهو نهار منتطلّع فيه لقدّام بأمل ليتعلّموا شبابنا شو معناه. ليتعلّموا انو ما في ظلم بيدوم، وما في حق الاّ ما بيرجع وبينتصر، وانّو الظلم والتنمّر يلّي تعرّض له تيارنا عم يزول (وخاصةً بموضوع الفساد)، وانّو الايمان بالقضية والثبات بالتيار والوطن بيخلّونا ننتصر، ونفكّك منظومة الفساد تباعاً بعد سقوط ركنها المالي..."

وأضاف باسيل: "شو كانت حلوة هيديك الايّام بنضالها ونقاوتها…"

وختم يقول: "كلّ عمري قول: القعدة على كرسي الحكم اصعب بكتير من القعدة بسجن الظلم! التيار وين ما قعد ووين ما كان، رح يستمرّ بنضال 7 آب هو العنوان، ليكون في دولة بلبنان."