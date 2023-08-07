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مولوي: لن نقبل بأن يكون لبنان ساحة لتوجيه الرسائل السياسية!

7
AUGUST
2023
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بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أننا أخذنا كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب لافتا الى ان لا معطيات أمنية بخروج الأمور في المخيم عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى.

وقال:”ان حرصنا على الإخوة العرب الموجودين على أراضينا لا يقل عن حرصنا على الشعب اللبناني وإجراءات السفارات العربية لضمان أمن مواطنيها أمر طبيعي وهذا من واجبها” مشددا على ان الأمن لا يكون بالتراضي إنّما بالقضاء والعدالة والمحاسبة.

أضاف:” نرفض أي دعم للتنظيمات المسلحة في لبنان ولن نقبل بأن نكون ساحة لتوجيه الرسائل السياسية “.

وشكر مولوي القوى الأمنية و”نقدّر الإجراءات التي قام بها الجيش لمنع إنفلات الوضع في مخيّم عين الحلوة والأجواء هدأت هناك والمعالجات الأمنية مستمرة والعمل مستمر على توقيف الجناة” معتبرا ان كل ما أشيع عن أنّ تدابير السفارات العربية ستُؤثر على السياحة غير صحيح.

وأكد ان لا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحًا لتوجيه رسائل.

واعتبر مولوي أن كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة ولدينا حرصًا شديدًا على الاشقّاء العرب بدءا من السعودية وصولا الى الكويت والامارات وهذه الإجراءات التي تقوم بها لضمن أمن مواطنيها، ونؤكد للدول العربية الشقيقة بأننا سنحافظ على أمن مواطنيهم ولبنان يشجع السياحة ويستقبل أشقائه العرب بكل رحابة صدر، لافتاً الى أننا أخذنا كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب.

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