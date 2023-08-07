“الدول العربية اصدقاء لبنان”.. مولوي قبل الاجتماع الأمني: نحن لا ننفذ أجندات أحد

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شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على ان “الدول العربية اصدقاء لبنان ويهمهم مصلحته، ولا تخوف من احداث امنية وبالنسبة لنا علينا حفظ امن بلدنا ولا يجب ان يمتد ما يحصل في المخيمات الى خارجها.”

وقال في دردشة مع الصحافيين: “المطلوب عدم وجود أي مسلح على الاراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ أجندات أحد.”

وأكد مولوي: “لا نقبل التفلت الامني في لبنان واي دعم لفصائل مسلحة امرٌ مرفوض ونرفض السلاح المتفلت ولا نقبل اي تعرض لامن اللبنانيين او العرب في لبنان.”

وكشف: “هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة، وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف.”