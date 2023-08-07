خاص - تشويش إلكتروني يؤثر في نظام الـgps

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خاص tayyar.org -

يُرصد في الأيام الأخيرة تشويش إلكتروني، مصدره خارجي على الأرجح، يؤثر سلباً في أكثر من مجال، وخصوصا في نظام تحديد المواقع أو ما يعرف بنظام التموضع العالمي الـgps.



معروف أن هذا النظام الملاحي يستخدم الأقمار الاصطناعية وجهاز استقبال وخوارزميات لمزامنة بيانات الموقع والسرعة والوقت للسفر الحوي والبحري والبري. كما يُستعمل لعمليات المِساحة الأرضية ورسم الخرائط.



وعُلم أن الجهات المعنية تعمل على تقصي مصدر التشويش الحاصل، مع الإشارة إلى أن هذه الظاهرة تتكرر بين الفينة والأخرى، وغالبا ما تنشأ عن تداخل خارجي، إن من السفن الحربية في محيط المياه الاقليمية اللبنانية أو من طائرات التجسس.