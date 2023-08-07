living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- هذا ما كشفه آلان عون لـtayyar.org حول التفاوض مع "الحزب" حول اللامركزية...

7
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا شك أنَّ مسار اللامركزية الإدارية والمالية في لبنان سيكون واحداً من أدقّ المنعطفات التي يخوضها التيار الوطني الحر، في صراعه مع منظومة التسعينات التي اعتادت وضع اليد على الموارد المالية. وهذا المسار يقوده "التيار" بزخم وبتخطيط كان بدأ منذ زمن بعيد، وجعله عنواناً من عناوين جهوده للإصلاح في الدولة والنظام، وصولاً إلى رفعه من قبل رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل عنواناً لا بل شرطاً مسبقاً في الحوار مع حزب الله. ومن المعلوم أن اللامركزية تستند في شكل أساسي على جباية الوحدات الإدارية قسماً من الموارد المالية، إضافةً إلى استقلالها الإداري عبر مجالس منتخبة.

 

وفي هذا الإطار لفت عضو تكتل "لبنان القوي" آلان عون لtayyar.org إلى أن ركائز النقاش حول اللامركزية تتمثل بتقسيمات الوحدات الإدارية وصلاحياتها وإمكاناتها المالية، وفي داخل كل ركيزة من هذه الركائز احتمالات مفتوحة، في ظل التفاوض والنقاش الذي كان أصلاً بدأ منذ أعوام في مجلس النواب.

 

وكشف عون أنَّ التفاوض بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول اللامركزية سينطلق مما وصل إليه النقاش في مجلس النواب والذي كان شمل نحو 70% من مندرجات اللامركزية وجوانبها، مع الإشارة إلى أن مشاريع كثيرة قُدمت إلى البرلمان لكن من المعروف أن القاعدة الأساسية التي استندَ إليها كان مشروع الوزير زياد بارود. ويضيف عون أن حزب الله في انتظار ما سيقدمه "التيار" خطياً في هذا الإطار لكي يبني جوابه على هذا الأساس، موضحاً أن هذه القاعدة للتفاوض مع "الحزب" من شأنها اختصار الوقت والجهود، لكنها مفتوحة على الإضافات والتعديلات والإقتراحات فيما خص الركائز الثلاثة، التقسيم الإداري والصلاحيات والموارد المالية.

 

ولفت عون إلى أن النقاش كان متقدماً في مجلس النواب حول اقتراح قانون اللامركزية، مذكّراً بأنه لا خلاف مع القوى المسيحية حول مضمون اللامركزية والنقاش حولها، بغض النظر عن الرأي السياسي لهذه القوى بالتفاوض الحالي مع حزب الله. ويلفت إلى وجود مشاريع متعددة ومن بينها مشروع لجامعة الكسليك الذي اعتبره أنه لا يختلف كثيراً عن اقتراح بارود إلا فيما خص التقسيمات الإدارية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   