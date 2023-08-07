موجة حر شديدة.. قريبا؟

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يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي من المتوقع أن تسجل انخفاض بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

ويستمر تدفق التيارات الغربية ما يؤدي الى ارتفاع الرطوبة خصوصا في المناطق الساحلية ويزيد من الشعور بالحرّ، فيما تتشكل السحب والضباب في فترات بعد الظهر.

من جهة أخرى، تشير آخر التحديثات عن احتمال تعرض لبنان لموجة حرّ شديدة مطلع الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة: تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر.

- الجو: قليل السحب ويتشكل الضباب الخفيف جبلاً

- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الرؤية : جيدة

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليوم المقبلين:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم ويتشكل الضباب جبلاً مع احتمال تساقط رذاذ والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

الاربعاء: غائم جزئياً الى غائم ويتشكل الضباب جبلاً مع احتمال تساقط رذاذ والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

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