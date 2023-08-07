اللاجئون السوريون المرحّلون من تركيا وجهوا نداءات استغاثة لإيوائهم

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الوطن السورية: وجه اللاجئون السوريون الذين رحلتهم السلطات التركية إلى مناطق سيطرة الميليشيات المسلحة الموالية لها في شمال شرق سورية، نداءات استغاثة من أجل «افتتاح مراكز لإيواء» المشردين منهم في شوارع تلك المناطق، مؤكدين أن عمليات ترحيلهم جرت قسراً وتحت الضرب والإهانات وليس كما تدعي تلك السلطات بأن العودة طواعية.

وتحدثت مواقع إلكترونية داعمة للمعارضات أمس عن تفاقم محنة اللاجئين المرحلين من تركيا إلى الشمال السوري (مناطق سيطرة الميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي)، تحت عناوين «العودة الطوعية»، في ظل «إجراءات اعتباطية».