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عناوين الصحف ليوم الأثنين 7 آب 2023

7
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الأخبار: عين الحلوة مقابل جنين

تحذيرات السفارات: ضغط رئاسيّ أم تهديد أمنيّ؟
تقارير شركتي التدقيق KPMG و Oliver Wyman: ميزانية مصرف لبنان مزوّرة

 

 

 

الديار: إستنفار لبناني ــ فلسطيني لقطع الطريق على جولة جديدة من العنف في «عين الحلوة»
لا صدى أمني لتحذيرات السفارات لبنانياً... منصوري يتشدّد ويرفض كلّ وساطات ميقاتي

 

 

 


البناء: بيانات السفارات الخليجية بطلب مغادرة الرعايا وأخذ الحذر الأمني بقيت لغزاً دون تفسير / بري يستقبل جنبلاط: متمسّك بدعم فرنجية… وعن العقوبات: البري لا يحلو على الرصّ/ جنبلاط: لم نجد تفسيراً لخوف السفارات… ومتفائل ببدء الحفر لتظهير ثروات النفط والغاز/

 

 

 


النهار: التحذيرات الخليجية برسم السلطة و"التورط" الإيراني؟

 

 

 


اللواء: إعتراض خليجي على التلكؤ بسيادة الدولة.. ومطالبة فلسطينية بالأمن اللبناني لعين الحلوة
طلاق مالي بين «المركزي» والحكومة.. ولا رواتب للقطاع العام بالدولار في أيلول

 

 

 

 

نداء الوطن: إقفال نوافذ "عين الحلوة" لتهدئة رياح القلق الخليجي
برّي و"حزب الله" لا يتكلّمان لغة رئاسية واحدة

 

 

 


?l'orient le jour: Pourquoi les pays du Golfe resserrent-ils l'étau autour du Liban 

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