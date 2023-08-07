عناوين الصحف ليوم الأثنين 7 آب 2023

الأخبار: عين الحلوة مقابل جنين
تحذيرات السفارات: ضغط رئاسيّ أم تهديد أمنيّ؟
تقارير شركتي التدقيق KPMG و Oliver Wyman: ميزانية مصرف لبنان مزوّرة
الديار: إستنفار لبناني ــ فلسطيني لقطع الطريق على جولة جديدة من العنف في «عين الحلوة»
لا صدى أمني لتحذيرات السفارات لبنانياً... منصوري يتشدّد ويرفض كلّ وساطات ميقاتي
البناء: بيانات السفارات الخليجية بطلب مغادرة الرعايا وأخذ الحذر الأمني بقيت لغزاً دون تفسير / بري يستقبل جنبلاط: متمسّك بدعم فرنجية… وعن العقوبات: البري لا يحلو على الرصّ/ جنبلاط: لم نجد تفسيراً لخوف السفارات… ومتفائل ببدء الحفر لتظهير ثروات النفط والغاز/
النهار: التحذيرات الخليجية برسم السلطة و"التورط" الإيراني؟
اللواء: إعتراض خليجي على التلكؤ بسيادة الدولة.. ومطالبة فلسطينية بالأمن اللبناني لعين الحلوة
طلاق مالي بين «المركزي» والحكومة.. ولا رواتب للقطاع العام بالدولار في أيلول
نداء الوطن: إقفال نوافذ "عين الحلوة" لتهدئة رياح القلق الخليجي
برّي و"حزب الله" لا يتكلّمان لغة رئاسية واحدة
?l'orient le jour: Pourquoi les pays du Golfe resserrent-ils l'étau autour du Liban