عناوين الصحف ليوم الأثنين 7 آب 2023

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الأخبار: عين الحلوة مقابل جنين

تحذيرات السفارات: ضغط رئاسيّ أم تهديد أمنيّ؟

تقارير شركتي التدقيق KPMG و Oliver Wyman: ميزانية مصرف لبنان مزوّرة





الديار: إستنفار لبناني ــ فلسطيني لقطع الطريق على جولة جديدة من العنف في «عين الحلوة»

لا صدى أمني لتحذيرات السفارات لبنانياً... منصوري يتشدّد ويرفض كلّ وساطات ميقاتي



البناء: بيانات السفارات الخليجية بطلب مغادرة الرعايا وأخذ الحذر الأمني بقيت لغزاً دون تفسير / بري يستقبل جنبلاط: متمسّك بدعم فرنجية… وعن العقوبات: البري لا يحلو على الرصّ/ جنبلاط: لم نجد تفسيراً لخوف السفارات… ومتفائل ببدء الحفر لتظهير ثروات النفط والغاز/



النهار: التحذيرات الخليجية برسم السلطة و"التورط" الإيراني؟



اللواء: إعتراض خليجي على التلكؤ بسيادة الدولة.. ومطالبة فلسطينية بالأمن اللبناني لعين الحلوة

طلاق مالي بين «المركزي» والحكومة.. ولا رواتب للقطاع العام بالدولار في أيلول

نداء الوطن: إقفال نوافذ "عين الحلوة" لتهدئة رياح القلق الخليجي

برّي و"حزب الله" لا يتكلّمان لغة رئاسية واحدة



?l'orient le jour: Pourquoi les pays du Golfe resserrent-ils l'étau autour du Liban