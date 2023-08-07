أسرار الصحف ليوم الأثنين 7 آب 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر متابعة للملف الرئاسي انّ نقاشاً يدور حول الحاجة الى تراجع الغرب عن التلويح بفرض العقوبات على الجهات التي تعطل النصاب في جلسات الانتخاب، بعد المعلومات الواردة عن تقدّم الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، واضطرار مؤيّدي اللجنة الخماسية إلى تعطيل النصاب…

خفايا

تساءلت مصادر دبلوماسية عمّا إذا كانت الدول الخليجية التي طلبت من رعاياها مغادرة لبنان أو أخذ الحذر من أوضاعه الأمنية، قد تلقّت تحذيراً أميركياً كاذباً عن تطورات أمنية سلبية في لبنان بهدف استصدار هذه المواقف عنها في خدمة الضغوط الأميركية على لبنان، مع ظهور تدفقات مالية الى لبنان نجحت في السيطرة على سعر الصرف .



اللواء: أسرار



لغز

تلقَّى وزير الإقتصاد سلسلة إتصالات مستهجنة رسالة «شخطة قلم» التي وجهها لكبار المسؤولين الكويتيين، والتي أساءت للعلاقات الأخوية الممتازة التي تربط البلدين الشقيقين بعيداً عن الإعتبارات المادية!



غمز

إعتبر سياسي مخضرم كلام رئيس الحكومة عن عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان بمثابة «زلة لسان» سرعان ما حاول تصحيحها عبر البيان الصادر عن السراي!



همس

تمرُّ العلاقة بين مرجعين كبيرين ببرودة ظاهرة في الفترة الأخيرة، بسبب التباين الحاصل بينهما حول مشروع قانون إقتراض الحكومة من الإحتياطي الإلزامي في البنك المركزي!

نداء الوطن: خفايا

إعترف مشارِكٌ في الاجتماعات اللبنانية - الفلسطينية، لمعالجة ذيول أحداث عين الحلوة، بصعوبة التوصل إلى اتفاق بين المتصارعين، واستنتج أن بعض مَن كانوا حول الطاولة لا يملكون قرارهم.

استبعدت مصادر سياسية أن يصار إلى إقرار أي من المشاريع التي اشترطها حاكم المركزي بالوكالة بدءاً بالكابيتال كونترول وغيره من المشاريع الإصلاحية.

حضّرت جهة سياسية ملفاً متكاملاً حول فساد في منظمات أممية، وأظهر الملف أنّ جزءاً كبيراً من حجم التمويل حُصر خلال السنوات الأخيرة بعدد محدد من الاستشاريين والمتعهدين.