حركة طبيعية في المطار ومعظم الوافدين يبدأون بالمغادرة خلال شهر آب

A + A -

تحقيق - حلا ماضي

تدور الاشاعات وتحط في المطار!! وآخرها ان مطار بيروت الدولي يشهد ازدحاما شديدا بالمسافرين الذين أتوا الى لبنان لقضاء عطلتهم الصيفية، وقرروا المغادرة بعد تحذيرات من امكان حصول عمل أمني أو غيره.

حسنا!!

خلال شهر تموز المنصرم من العام الحالي، سجلت حركة الوافدين الى لبنان ما يناهز 924 الفا بزيادة 12% عن العام الماضي خلال الشهر ذاته، وهؤلاء الوافدون الذين يحطون في لبنان غالبا ما تكون إجازاتهم لمدة شهر او شهرين على ابعد تقدير، وبالتالي فإن معظم الوافدين يبدأون بالمغادرة خلال شهر آب كل حسب عمله.. ومدة إجازته.

وعليه، فإن حركة المسافرين عبر مطار بيروت منذ بداية شهر آب، تسجل يوميا وصول ما يقارب 16000 الف وافد ومغادرة 15000مسافر عبر المطار، مع هبوط ما يقارب مئة طائرة وإقلاع العدد ذاته يوميا.

اذا، حركة المطار طبيعية، وتأتي في السياق الطبيعي لحركة المغتربين والسياح الذين يصلون الى لبنان!!

اعتاد اللبنانيون على الاشاعات التي " تنبثق" عند كل موسم سياحي، سواء من عدو خارجي معروف بتهديداته الدائمة او ممن لا يتحملون رؤية المغتربين يتوافدون الى لبنان! فكيف اذا كان الموسم الحالي قد فاق كل التوقعات، واظهر لبنان بكل جماله وسحره ومهرجاناته التي دخلت سجل العالمية!!!