ابي رميا يشارك في حفل افتتاح نادي حفرون الرياضي في اهمج

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شارك النائب سيمون ابي رميا في حفل افتتاح نادي حفرون الرياضي في اهمج مهرجانه الصيفي السنوي الثالث والاربعين بحضور رئيس بلدية اهمج نزيه سمعان واعضاء المجلس البلدي ورئيس رابطة المخاتير ميشال جبران ومخاتير اهمج وجوارها ورؤساء اندية واتحادات رياضية ورئيس الاتحاد الاسبق لكرة الطائرة ميشال ابي رميا.

المهرجان يستمر لأسبوع ويتضمن مباريات رياضية في كرة السلة وكرة الطائرة وكرة القدم تشارك فيها مختلف الضيع الجبيلية.

حفل الافتتاح الذي تميّز بحضور حاشد وتنظيم ملفت من قبل اللجنة الادارية وتألّق لعريفة الحفل ايلينا حردان، تخللته اضاءة الشعلة الرياضية التي جابت ملعب النادي وتنقلت امام الحضور .