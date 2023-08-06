living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ الدول الخليجية تلتزم الإشارة السعودية... عين الحلوة بين التوتر ولقاءات التهدئة و"الحزب" يتحدث عن "إشارات مقلقة"

6
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوضع اللبناني في مرحلة بين الهدوء الحذِر والضبابية الإقليمية. فالإشارة السعودية التي عبّرت عن انتكاسة للمسار التصالحي بين الرياض وطهران، التزمتها الدول الخليجية واحدةً تلو الأخرى، وآخر الدول التي جددت تحذيرها لرعاياها كانت اليوم الإمارات العربية المتحدة. وفي وقتٍ انشغل اللبنانيون بالقلق من هذه الإشارة في عز الصيف، يبقى مخيم عين الحلوة والرهانات على تحريكه الهاجس الأكبر لبنانياً.

 

ذلك أن الهدوء الميداني السائد منذ يومين، لا يزال يخفي القلق الكبير من تجدد الإشتباكات، خاصةً وأن الرهانات السياسية من وراء استخدام المخيم، لا تزال نفسها، خاصةً وأن مسار الحل المنشود يتطلب مجموعة من الإجراءات والخطوات التي لم تبدأ أساساً حتى الساعة. توازياً تصاعدت اللقاءات الإستطلاعية والداعية إلى التهدئة، فإلى زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزّام الأحمد الذي استهل جولته بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لفت لقاء بين حزب الله وحركة "فتح" في صيدا ناقش تداعيات الأحداث الأخيرة، وشكل إشارةً واضحة للغامزين من تورط "الحزب" في الإشتباكات الأخيرة.

 

هذه التحركات تلاقت مع مواقف سياسية عكستْ الجو المتوتر والهواجس من اللعب بالأمن وخاصة في الجنوب، ربطاً بضغوط داخلية ودولية. فحزب الله تحدث عن وجود "ظواهر مقلقة ومواقف مريبة" على لسان النائب علي فياض، كما أنه حذَّر من وصول اشخاص إلى الرئاسة وصفهم بأنهم "كانوا جنباً الى جنب مع العدو الإسرائيلي"، كماء جاء على لسان النائب محمد رعد الذي أضاف أننا "لا نقبل بأن يكونوا حكاماً في هذا البلد لأن تجربتنا معهم كانت مرّة".

 

أما عظة الأحد للبطريرك صفير فركزت في ختام لقاءات للشبيبة على تحفيزهم لمحاربة الفساد، خالية من أي إشارة لرئاسة الجمهورية.

وعلى خط تاريخيٍ آخر، يستذكر التيار الوطني الحر واللبنانيون مسار الإعتقالات في شهر آب 2001، إذ تحل غداً الإثنين الذكرى الثانية والعشرين لأحداث "7 آب"، التي شكّلت ذروة الصراع بين مسار الحرية والسيادة وأدوات القمع والإسكات، والتي كانت بدأت أساساً باعتقالات لشباب جامعيين في 5 آب، إلى أن توِّجتْ بالضرب للمعتصمات والمعتصمين في 9 آب أمام قصر العدل. وهذه هي واحدة من الصفحات الناصعة في سجل "التيار" والمسار اللبناني التاريخي نحو الحرية والحفاظ على التنوع والتعددية وكرامة لبنان وسيادته.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   