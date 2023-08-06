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الرواية الكاملة للجريمة "الإنتقامية" على جسر المشاة في نهر الموت!

6
AUGUST
2023
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صدى الضاحية -

هزّت صورة الشاب سامر دحدح المضرّجة بالدماء على جسر المشاة في نهر الموت الرأي العام اللبناني، اذ عثر على المغدور مقتولاً ليل أمس السبت.
في حين أفادت معلومات أمنية ان “المغدور كان ضحية لعملية ترصّد وقتل عن سابق تصوّر وتصميم”.


وفي التفاصيل، فإن المغدور على ما يبدو كان متّهماً بقيامه بعملية سرقة من أحد معارض السيارات في منطقة نهر الموت، وعوضاً من أن يلجأ صاحب المعرض الى الدولة لتحصيل حقّه، قرر الإنتقام من المغدور عن طريق نصب كمينٍ له.


وتضيف المعلومات، “المغدور كان يعمل في أحد المطاعم المجاورة ولكنه ترك العمل، فقام صاحب المعرض بالتواصل مع ربّ عمل المغدور أي مدير المطعم طالباً منه إعلامه بموعد قدوم المغدور اليه ليأخذ مستحقاته الماليه، ليقوم مدير المطعم بالتجاوب مع صاحب معرض السيارات وإعلامه فور قدوم المغدور”.


وتابعت، “في هذا الوقت كان صاحب المعرض قد كلّف مجموعة من الشبّان “من الجنسية السورية” بترصّده وقاموا بطعنه حتى الموت على جسر المشاة في نهر الموت”.

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