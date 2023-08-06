الراعي في ختام الأيام العالمية للشبيبة: أنتم القوة التجددية لتقوموا بتحرير لبنان من الفساد

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توجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى شبيبة لبنان، بالقول: "أنتم القوة التجددية في الكنيسة والمجتمع والدولة. سلاحكم صلاتكم، ذخيرتكم الحقيقة والمحبة لتقوموا إلى نجدة لبنان وتحريره من فساد السياسيين المتفشي في الادارات العامة".

واضاف الراعي، خلال القداس الإلهي في ختام الأيام العالمية لشبيبة لبنان في دير سيدة بزمار: "منكم يجب أن يخرج مواطنون مخلصون للبنان وحده، لإعادة الأمل لإحياء لبنان الذي ضرب سياسيوه كل مفاصل الدولة وإداراتها الرسمية، وقيادات متجردة وواعية، فأنتم الأمل في إحياء لبنان".

ورأى البطريرك الماروني أنّ "شبيبة اليوم في مواجهة تحديات الحاضر التي تصقل شخصياتهم، فلا تتهربوا من أيّ تحدٍ في طريقكم"، مردفًا: "يسعدنا أنّ نختتم اليوم العالمي للشباب في لبنان، وهو يوم لا يمكن أن يتم نسيانه وبخاصة في هذا الوقت الذي يقيم البابا فرنسيس الاحتفال نفسه في البرتغال بمشاركة الشبيبة الآتية من مختلف بلدان العالم".