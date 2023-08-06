عناوين الصحف ليوم الأحد 6 آب 2023

A + A -

النهار: خلفيّات أبعد من أمنيّة وراء تحذيرات دول لرعاياها؟

الديار: توتّر في العلاقات اللبنانية ــ الكويتية على إثر تصريحات وزير الإقتصاد...

السعودية تطلب من مواطنيها مُغادرة لبنان والمخاوف أبعد من إشتباكات في عين الحلوة!

الحكومة من دون تمويل إبتداءً من الإثنين فما مصير أجور القطاع العام والدولار؟

الأنباء الكويتية: تدريبات إسرائيلية تحاكي حرباً في لبنان

هدنة تحت الاختبار في «عين الحلوة».. والحكومة تطمئن «الأشقاء العرب» حيال الوضع الأمني

الشرق الأوسط: تحذيرات السعودية والكويت تدفعان الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات دبلوماسية وأمنية

ميقاتي يكلف «الخارجية» طمأنة الدول العربية... و«الداخلية» «حفظ الأمن»





الوطن السورية: المقاتلات الروسية دمرت مستودع أسلحة وورشة لتصنيع المسيّرات وقتلت متزعمين اثنين من «النصرة» غرب إدلب … مصادر لـ«الوطن»: لا يمكن للاحتلال الأميركي وصل التنف بالبوكمال وقطع الطريق مع العراق