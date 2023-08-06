مسؤول في «فتح»: جولة انتهت ومعركة كبرى لن تنتهي

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الأنباء الكويتية: ... إن تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة او سواه من المخيمات، نكون امام مرحلة تصفيات صعبة يمكن ان تتمدد باتجاه جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وربما الى خارج لبنان في اطار لعبة اكبر، وإما أن يصدر قرار عن الأطراف الفلسطينية المعنية بتثبيت وقف اطلاق النار القائم منذ الأربعاء في مخيم عين الحلوة، اليوم الأحد أو غدا الاثنين، وإما تستأنف الاشتباكات على نطاق اوسع، او كما نقل عن مسؤول في «فتح» قوله: جولة انتهت ومعركة كبرى لن تنتهي، وربط ذلك بعدم تسليم الجماعات الاخرى قتلة اللواء محمد حسن الغمروشي.. لأنه لن يكون مقبولا تحجيم حركة «فتح» في لبنان.