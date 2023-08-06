living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التحذير السعودي يتخطّى الحدود اللبنانيّة: ماذا عن الأسباب؟

6
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: محمد علوش-

شهد منتصف ليل الجمعة السبت حدثاً دبلوماسياً لافتاً بعد أن قامت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان بتحذير مواطنيها من الإقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات وهذا ما يبدو طبيعياً، لكن ما هو غير طبيعي هو دعوة السفارة لرعاياها في لبنان بمغادرة البلد بشكل سريع، علماً أن قرار المملكة منع السفر الى بيروت لا يزال قائماً منذ سنوات.


عند قراءة التحذير السعودي الحادّ، والذي فتح الباب أمام تحذيرات مشابهة من دول أخرى كالكويت وألمانيا، ولو أقل حدّة، يتبادر الى الذهن أحداث مخيم عين الحلوة الذي شهد معارك ضارية لثلاثة أيام متتالية قبل أن تتوقف الاشتباكات، فهل أرادت المملكة التحذير انطلاقاً من الخطر في عين الحلوة أم لها أهداف اخرى؟

 

بحسب مصادر سياسية لبنانية فإن التحذير السعودي يُمكن ان يُقرأ في أكثر من اتجاه، أبرزها قد يكون الاحداث الامنية في مخيم عين الحلوة والذي يُخشى أن تتكرر بظل عدم التوصل الى حلول جذرية للأسباب التي أدت لاشتعال المخيم، مشيرة الى أن هذا السبب قد يكون الرئيسي لكنه بالتأكيد ليس الوحيد، لأن التحذير صدر بعد توقف المعارك، فلماذا لم يصدر خلالها مثلاً؟

 

ترى المصادر أن المملكة العربية السعودية التي تعلم بالتأكيد بقرارها السابق منع السفر الى لبنان، وتُدرك بأن السياحة السعودية الى لبنان شبه نادرة، كما لا وجود لسعوديين في لبنان سوى بأعداد قليلة جداً، قد يكون مبنياً على "المتوقع" مستقبلاً، وهو ما قد يكون مؤشراً الى صيف لاهب بانتظار لبنان، فلا الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة هادئة، ولا المخيمات أيضاً، كاشفة أن وضع المخيمات متوتر، وقد حصلت تحذيرات أميركية منتصف شهر تموز الماضي للأميركيين من الاقتراب من مخيمات اللاجئين بسبب ما أسمته السفارة "بالإشتباكات المسلحة المحتملة".

 

وهنا لا بد من الإشارة الى أن السفارة الاميركية في بيروت كانت قد حذرت منتصف شهر تموز الماضي مواطنيها في لبنان من الاقتراب من الحدود مع "إسرائيل" بسبب الصراع المسلح المحتمل، الحدود مع سوريا بسبب الإرهاب والصراع المسلح، ومخيمات اللاجئين بسبب الاشتباكات المسلحة المحتملة.

 

رداً على البيانات أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والامنية، افادت المعطيات المتوافرة ان الوضع الامني بالاجمال لا يستدعي القلق والهلع ، وان الاتصالات السياسية والامنية لمعالجة احداث مخيم عين الحلوة قطعت اشواطا متقدمة، والامور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الامن او استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والاجانب".

 

بالنسبة الى المصادر فقد تكون الأسباب الأمنية مستبعدة بعض الشيء في هذه المرحلة، مشيرة الى أن البيان التحذيري السعودي قد يحمل أهدافاً أبعد من الحدود اللبنانية، وهو لا يتعلق حتى بالملف الرئاسي، حيث كانت هناك وجهة نظر تقول بأن المملكة قررت رفع منسوب الضغط السياسي لأجل انتخاب رئيس، مشيرة الى أنه يجب قراءة البيان انطلاقاً من تطورات المنطقة التي تشهد توترات سياسية وأمنية على أكثر من صعيد تحديداً في سوريا.

 

يبدو أن الإتفاق السعودي الإيراني يُعاني من عراقيل تجعل المرحلة المقبلة أشد سخونة من تلك التي سبقت، ولبنان الذي لم يستفد بعد بشكل كبير من هذا الإتفاق قد يكون جزءاً من التسخين، فهل تحصل تطورات مفاجئة؟

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   