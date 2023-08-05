تعرّض لطبيب إثر حادث مروري.. إليكم ما حصل!

A + A -

استنكر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش "الطريقة التي تم التعامل بها مع الدكتور سعيد شعبان اثر الحادث المروري البسيط الذي حصل معه، خصوصًا انه عرف عن نفسه كطبيب".

واذ اشار في بيان، الى ان "التعرض لكرامات الناس بهذا الشكل ليس مقبولًا خصوصًا ان الفيديو يظهر حجم الاعتداء على الطبيب وكيفيته، بما يؤكد ان كرامات الناس اصبحت مباحة، شدد على "ضرورة حماية الأطباء الذين يمارسون مهنة انسانية لا علاقة لها من قريب او بعيد بالتجاذبات الحاصلة".

وأهاب بالقوى الامنية التشدد بمحاسبة المعتدي الموقوف حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات.