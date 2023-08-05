هل من تباين بين بري وميقاتي في موضوع الاقتراض بالدولار؟

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نفت مصادر وزارية في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية وجود تباينات بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في موضوع الاقتراض بالدولار الاميركي من مصرف لبنان. وأشارت الى أنه بعد تسلّم النائب الاول وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان وضع خارطة طريق لموضوع الاصلاح المالي، وأن الرئيسين بري وميقاتي أبديا كل تعاون من أجل تسهيل مهمة الحاكم الى حين تعيين حاكم جديد.

المصادر رأت أن المرحلة تستوجب تضافر جهود الجميع للاتفاق على كيفية الاستدانة بالدولار الاميركي. ولفتت الى وجود دراسة معمقة لكيفية هذه الاستدانة، وكان هناك مشروع قانون يعد من قبل مجلس الوزراء وهو ما أشار اليه ميقاتي وهناك دراسة أخرى للموضوع من قبل مجلس النواب على أن يتقدم عشرة نواب باقتراح قانون للاستدانة، وان وزير المال يوسف خليل كُلّف بموضوع دراسة الامكانات المتاحة.

وقالت المصادر: “يمكن لمجلس النواب أن يأخذ بالموضوع وهو ما زال قيد التشاور ولا شيء يشي بوجود تباينات بين بري وميقاتي على الاطلاق”.

وفي موضوع اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الاثنين، أشارت المصادر الى أن جدول الأعمال سيكون اقتصادي بامتياز، لافتة الى جلسة ثانية يوم الخميس تخصص لدراسة الموازنة العامة.