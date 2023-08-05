عناوين الصّحف ليوم السبت 5 آب 2023

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النهار

من مرفأ بيروت الى باريس فواشنطن: حرروا التحقيق والقضاء

الراي الكويتية

-وزير الاقتصاد اللبناني: بـ «شخطة قلم» يمكن أن تبني الكويت إهراءات القمح

الأنباء الكويتية

-المفتي الجعفري قبلان: المجتمع الدولي حصان جامح

ميقاتي ومفتي الجمهورية أديا صلاة الجمعة معاً

-الخارجية الفرنسية تتضامن والسفير السعودي دعا إلى دقيقة -صمت.. لجنة الشؤون الخارجية الأميركية تُحذّر بايدن من سقوط لبنان في قبضة إيران

-لقاء مآذن المساجد مع أجراس الكنائس على إيقاع التنديد بتفجير مرفأ بيروت في ذكراه الثالثة

الشرق الأوسط

-لبنان: وقف مؤقت لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

-حداد وطني ومسيرة وسط بيروت في ذكرى انفجار المرفأ