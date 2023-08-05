عناوين الصّحف ليوم السبت 5 آب 2023

A+
A-
النهار
من مرفأ بيروت الى باريس فواشنطن: حرروا التحقيق والقضاء
الراي الكويتية
-وزير الاقتصاد اللبناني: بـ «شخطة قلم» يمكن أن تبني الكويت إهراءات القمح
الأنباء الكويتية
-المفتي الجعفري قبلان: المجتمع الدولي حصان جامح
ميقاتي ومفتي الجمهورية أديا صلاة الجمعة معاً
-الخارجية الفرنسية تتضامن والسفير السعودي دعا إلى دقيقة -صمت.. لجنة الشؤون الخارجية الأميركية تُحذّر بايدن من سقوط لبنان في قبضة إيران
-لقاء مآذن المساجد مع أجراس الكنائس على إيقاع التنديد بتفجير مرفأ بيروت في ذكراه الثالثة
الشرق الأوسط
-لبنان: وقف مؤقت لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة
-حداد وطني ومسيرة وسط بيروت في ذكرى انفجار المرفأ