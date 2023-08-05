السفارة السعودية في لبنان تطالب رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة

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حذّرت السفارة السعودية في لبنان رعاياها من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.



كما طالبت في بيان رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.

ودعت السفارة رعاياها للتواصل في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

- هاتف سفارة المملكة لدى لبنان: 009611762711 009611762722

- هاتف شؤون السعوديين: 0096178803388 0096176026555