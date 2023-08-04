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هيئة عاليه في "التيار": الممارسات السيئة بحق نوابنا لن تثنينا عن المطالبة بالعدالة

4
AUGUST
2023
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صدر عن هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر البيان التالي: بدعوة من اهالي ضحايا مرفأ بيروت شارك النائب سيزار ابي خليل، ممثلًا التيار الوطني الحر في الوقفة التضامنية في الرابع من اب ‏‎للمطالبة بالعدالة للضحايا بعد ثلاث سنوات على وقوع اكبر كارثة بتاريخ لبنان".

ابي خليل اكد ان اهالي الضحايا كانوا اكثر من مرحبين بوجوده ضمن هذا النشاط، واضاف: عندما علت بعض اصوات النشاز كان اهالي الضحايا هم من قام باسكاتهم.
واشار ابي خليل الى انه لدى مغادرته الوقفة التضامنية عمدت مجموعة الى توجيه كلام نابٍ فجوبهوا باهالي الضحايا ايضا.
وختم ابي خليل: كل ما نتعرض له من "قلة ادب" لا قيمة له امام هول هذه المأساة وارواح الشهداء والضحايا وسنبقى نطالب بتحقيقٍ شفاف وبإحقاق الحق الذي لا يموت ووراءه مطالب.

هذا وتستنكر هيئة قضاء عاليه في ما تعرّض له النائب سيزار ابي خليل مشيرة الى ان كل الممارسات السيئة بحق التيار ونوابه لن تثنينا عن المطالبة دوما بالعدالة للضحايا.

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