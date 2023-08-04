المتحدث باسم أهالي شهداء مرفأ بيروت: طارق البيطار أصبح متآمرًا على القضية

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أشار المتحدث باسم أهالي شهداء مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، خلال وقفة التجمع، أنّ “بعد 3 سنوات من الانتظار والجميع ينتظر أن يتحقق أمر ما والعدالة مترنحة. السبب الأساسي هو الاستثمار السياسي بين بعض الأحزاب”، موضحًا أنّ “تدخل الأحزاب في القضية سبّب في فترة من الفترات بانشقاق بين الأهالي”.

وأوضح “أننا كنّا من المؤيدين للقاضي طارق البيطار، لكن الدليل يقول إن القاضي طارق البيطار أصبح متآمرًا على القضية”، مشيرًا إلى أنّ هذا التجمع لأهالي الشهداء، ولا يوجد بيننا أي شخص حزبي”.

ولفت حطيط إلى أنّ “لم نرغب بالتسبب بأي شرخ، لكننا سوف نكون متواجدين منذ اليوم”، مؤكدًا أنّ “لدينا معطيات ومعلومات سوف نضع بين أيديكم”، متسائلًا عن عدم استدعاء البيطار لعدد من الأشخاص.