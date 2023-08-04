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الجيش اللبناني: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

4
AUGUST
2023
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ستقوم وحدة من الجيش، بتاريخ 4 /8 /2023 اعتبارًا من الساعة 16.00 حتى الانتهاء، بتنفيذ رمايات مدفعية في حقل رماية الطيبة، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة ثقيلة.

كما ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارًا من 4 / 8 /2023 ولغاية 21 / 8 /2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.

كذلك ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 3، 4، 11، 12، 19 و20/ 8/ 2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.

وستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 9 / 7 / 2023 ولغاية 4 / 8 / 2023 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق كفرفالوس، حقل تدريب مزرعة حنوش ـــ حامات، بجدرفل، كفتون وجرد العاقورة ـــ حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

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