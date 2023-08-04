انفجار ‏مرفأ بيروت تسبب بمأساة وطنية كبيرة... دعموش: هذه الاتهامات هي استهداف سياسي

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، ان "انفجار مرفأ بيروت تسبب بمأساة وطنية كبيرة لا زالت تداعياتها وآثارها حتى الآن، ولا زال اللبنانيون وذوو الضحايا ينتظرون جلاء الحقيقة التي ضيعها الاستثمار السياسي الخبيث".
وشدد على أنَّ "أهم مشكلة واجهتها هذه القضية هي الاستثمار بدماء الضحايا والتوظيف السياسي والتضليل وتضييع الحقيقة في متاهات التسييس".
وقال: "هناك من استغل هذه القضية الانسانية في معركته المفتوحة مع حزب الله وحمل المقاومة مسؤولية التفجير، ووجه اتهامات زائفة وسخيفة للحزب منذ اللحظات الاولى للانفجار وحتى قبل ان يعرفوا ان ما حصل هو انفجار او زلزال".
واعتبر أنه, "بالرغم من كل الدلائل على بطلان هذه الاتهامات هناك من لا يزال يصر على استخدام الدماء المظلومة للضحايا في الاستهداف السياسي".
ولفت إلى أنَّ, "هذه الاتهامات هي استهداف سياسي مدفوع الثمن أميركيا من اجل تشويه صورة المقاومة خدمة لإسرائيل".
وأضاف, "كل الابواق الاعلامية والسياسية التي لا زلنا نسمعها حتى اليوم لاتهام حزب الله والمقاومة في هذه القضية أو في ما يجري في مخيم عين الحلوة هي لتضليل الرأي العام والتحريض على المقاومة، وهذا الاسلوب لم ينفعهم في السابق ولن ينفعهم الآن ولا في المستقبل".
وتابع، "حزب الله حريص على معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ كما كل اللبنانيين، ومتمسكون برفض مسار التسييس، ونعتبر ان إبقاء هذه القضية في دائرة التوظيف السياسي هو خيانة وطنية وجريمة أخرى بحق الضحايا وذويهم، بينما إخراجها من دائرة التسييس هو اول خطوة على طريق كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المقصرين والمرتكبين وانصاف الضحايا وأهاليهم".