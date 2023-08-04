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انفجار ‏مرفأ بيروت تسبب بمأساة وطنية كبيرة... دعموش: هذه الاتهامات هي استهداف سياسي

4
AUGUST
2023
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رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، ان "انفجار ‏مرفأ بيروت تسبب بمأساة وطنية كبيرة لا زالت تداعياتها وآثارها حتى الآن، ولا ‏زال اللبنانيون وذوو الضحايا ينتظرون جلاء الحقيقة التي ضيعها الاستثمار السياسي الخبيث".

وشدد على أنَّ "أهم مشكلة واجهتها هذه القضية هي الاستثمار ‏بدماء الضحايا والتوظيف السياسي والتضليل وتضييع الحقيقة في متاهات التسييس".

وقال: "‎هناك من استغل هذه القضية الانسانية في معركته المفتوحة مع حزب الله وحمل المقاومة مسؤولية التفجير، ووجه اتهامات زائفة وسخيفة للحزب منذ ‏اللحظات الاولى للانفجار وحتى قبل ان يعرفوا ان ما حصل هو انفجار او زلزال".

واعتبر أنه, "بالرغم من كل الدلائل على بطلان هذه الاتهامات هناك من لا يزال ‏يصر على استخدام الدماء المظلومة للضحايا في الاستهداف السياسي".

ولفت إلى أنَّ, "هذه الاتهامات هي استهداف سياسي مدفوع الثمن ‏أميركيا من اجل تشويه صورة المقاومة خدمة لإسرائيل".

وأضاف, "كل الابواق ‏الاعلامية والسياسية التي لا زلنا نسمعها حتى اليوم لاتهام حزب الله والمقاومة في هذه القضية أو في ما يجري في مخيم عين الحلوة هي لتضليل الرأي العام ‏والتحريض على المقاومة، وهذا الاسلوب لم ينفعهم في السابق ولن ينفعهم الآن ولا في المستقبل".

وتابع، "حزب الله حريص على معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ كما كل ‏اللبنانيين، ومتمسكون برفض مسار التسييس، ونعتبر ان إبقاء هذه القضية في دائرة ‏التوظيف السياسي هو خيانة وطنية وجريمة أخرى بحق الضحايا وذويهم، بينما ‏إخراجها من دائرة التسييس هو اول خطوة على طريق كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المقصرين والمرتكبين وانصاف الضحايا وأهاليهم".

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