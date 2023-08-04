living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"مغالطات مستغربة"... ردٌّ من وكيل عائلة الإمام الصدر على النائب العام الليبي

4
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن وكيل عائلة الإمام السيد موسى الصدر المحامي شادي حسين، بيانٌ جاء فيه, "طالعتنا وسائل الإعلام بكتاب صادر عن النائب العام الليبي القاضي "الصديق الصور"، يتضمن مغالطات مستغربة ومغلوطة".

وأضاف البيان, "يهمنا فقط أن نذكر القاضي الصور بأمرين:

الأول: أنه هو من سلم لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه عام 2016 ملفا ضخما من آلاف الصفحات والوثائق والأدلة على تورط هانيبال معمر القذافي بجرائم إبادة جماعية، بحسب إدعاء النيابة العامة الليبية عليه.

والثاني: يبدو أن القاضي الليبي قد سها عن باله أن هناك مذكرة تفاهم موقعة بين لبنان وليبيا عام 2014 بخصوص التعاون القضائي في قضية إخفاء الإمام وأخويه، ومن غير المقبول تجاهله لهذا الإلتزام القانوني الدولي الذي لم ينفذ منه ما يستحق الذكر، مذ تولى مهامه، إنما هو مشكور على عرضه بالتعاون بعد أن أوقف فجأة التواصل مع الجانب اللبناني".


وتابع, "ندعو السلطات الرسمية الليبية إلى وضع الأمور في نصابها والدفع والتوجيه باتجاه القيام بواجبها في قضية إخفاء الإمام الصدر وأخويه حتى إعادتهم سالمين إلينا".

وختم البيان, "يبقى من الواجب التذكير أن المحقق العدلي يقرر ما يراه مناسبا بحكم استقلاليته، دون أدنى أثر لأي كتاب أو ما شابه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   