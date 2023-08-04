"الشعب يريد اصلاح النظام": القضاء يصفي حسابات شخصية وسياسية!

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أصدرت جمعية "الشعب يريد اصلاح النظام" البيان التالي: الرابع من آب..

ثلاث سنوات مرت والمجرم حر طليق بقرار قضائي وسياسي من المنظومة المتهمة بهذه الجريمة،

أكثر من مئتي شهيد وألفي جريح فضلاً عن تدمير بيروت ولا زال القضاء يصفي حسابات سياسية وشخصية على مذبح الشهادة والتضحيات".

وأضافت الجمعية: "أي مشهد أكثر بذاءة مما نحن فيه في هذه المشهدية حيث يتم التعاطي مع جريمة العصر بالاستخفاف بآلامنا و أوجاعنا حيث يسعى المولجون بكشف الحقيقة الى طمسها وإخفاء الأدلة التي تبين المتورطين في هذه الجريمة".

وتابعت: "إن جمعية الشعب يريد اصلاح النظام تؤكد استمرارها في دعم أهالي الشهداء والجرحى وجميع المتضررين، وهي لن تتوانى عن رفع الصوت دائماً واتخاذ جميع الإجراءات الآيلة الى كشف الجناة تمهيداً لسوقهم للمحاكمة أمام القضاءين اللبناني والدولي".