الحلبي يستنكر: حولوا البهجة إلى جريمة!

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صدر عن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بيانٌ جاء فيه: "النجاح في الامتحانات الرسمية مدعاة للفرح والابتهاج وتبادل التهاني، وتعزيز الامل بالمستقبل، في ظل الآفاق المسدودة في السياسة".



وأضاف البيان، "لكن دعواتنا المتكررة إلى عدم إطلاق النار عند إصدار النتائج، لم يستجب لها البعض فحولوا البهجة إلى جريمة أدت إلى إصابة الطفلة نايا حنا وهي بين رفاقها في ملعب مدرسة القلبين الاقدسين في الحدث، إصابة بالغة".



وتابع، "إننا نستنكر الطيش الذي تحول إلى جريمة نكراء، ونتضامن مع الطفلة ومع أهلها ومدرستها، وندعو القوى الأمنية والعسكرية إلى ملاحقة مطلقي النار وإحالتهم أمام القضاء المختص ليكونوا عبرة لغيرهم، ولوقف هذه العاده الهوجاء المتفشيه في مجتمعنا".