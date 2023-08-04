وزيرٌ لبناني الى سوريا

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يغادر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، الرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى سوريا، يرافقه المدير العام للمنظمة ابراهيم الدخيري، للقاء وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا وعدد من المسؤولين ومدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" نصرالدين العبيد، للتباحث في آلية العمل المشترك العربي - العربي ومناقشة المشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان وسوريا بالشراكة مع منظمة "أكساد".



وستتم مناقشة اللقاء الرباعي الذي عقد بين لبنان وسوريا والاردن والعراق، على ان يتم التحضير الى قمة مقبلة، من اجل تسيير حركة انسيابية السلع والمنتجات الزراعية بين الدول الأربع على ان تنضم دول عربية أخرى.