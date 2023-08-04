«داعش» يعلن مقتل زعيمه الرابع

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الشرق الأوسط السعودية: أعلن تنظيم «داعش» في تسجيل صوتي، أمس (الخميس)، مقتل زعيمه الرابع أبي الحسين الحسيني القرشي، في اشتباكات مع «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غربي سوريا، واختيار خلف له، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدّث باسم التنظيم، أبو حذيفة الأنصاري، في تسجيل نشرته حسابات متطرفة تابعة للتنظيم، إن زعيمه قُتل بعد مواجهة مباشرة مع «هيئة تحرير الشام» في إحدى بلدات ريف إدلب، «إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله، فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثراً بجراحه».

ولم يحدد التنظيم تاريخ مقتل زعيمه، وفي أي منطقة من إدلب تحديداً. كما أعلن المتحدث تعيين أبي حفص الهاشمي القرشي زعيماً جديداً للتنظيم الإرهابي.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أبريل (نيسان)، «تحييد الزعيم المفترض لـ(داعش)، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا». لكن المتحدث باسم «داعش» اتهم «هيئة تحرير الشام»، التي يعدّها من أبرز خصومه، ويتهمها بالعمل لحساب أنقرة، بمقتل زعيمه. وقال إنها سلمت جثته إلى الحكومة التركية.