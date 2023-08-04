living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 4 آب 2023

4
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال مصدر نيابي ان الترجمة الصادقة لكل كتلة نيابية ترفض التشريع وتقول الحل هو انتخاب رئيس جمهورية هي أن تكون أولويتها ملء الفراغ الرئاسي لا مواصفاتها للرئيس فتذهب لانتخاب المرشح الذي يرتب انضمامها لانتخابه فرصة لإنهاء الفراغ أما تمسكها بشروطها للانتخاب فيعني أن عليها أن تجيب عن كيفية تسيير شؤون الدولة في ظل الفراغ لأنها شريك بصناعة الفراغ عبر شروطها الرئاسية


خفايا
تساءلت مصادر فلسطينية عن كلام مسؤول لبناني مكلف بالملف الفلسطيني حول ثنائية حكومية تقوم على عنوان منح الفلسطينيين حق التملك والعمل وبالتوازي فتح ملف سلاح المخيمات وقالت انها سمعت ذات الكلام من الجهات الغربية وقالت هل هذا هو الموقف اللبناني المتفق عليه رغم أنه مقدمة للتوطين وهل هناك تناغم بين جهات دولية ولبنانية مع جهات فلسطينية واقليمية كل من موقعه لبلوغ هذا الهدف؟

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

سُئل نائب شمالي عن موقفه في ما خص الرئاسة فكان جوابه: نسأل سفير دولة صديقة لكنه لا يعطينا جواباً واضحاً.

 

يحاول أحد رجال الدين الاتصال بمرجعيات أوروبية لتأمين الدعم لمؤسسات حيوية بعدما تقلص دعم دولة أوروبية صديقة للبنان.

 

تقول أوساط رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إنّ الدعوة لعقد لقاء تشاوري انطلقت من قضايا طرحها بعض المطارنة الموارنة عليه خلال اللقاء في الديمان.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

فُهم أن قاضية تشغل مركزاً رسمياً، انسحبت من جلسة استجواب موظف كبير سابق بعد ما لمست توجهاً لعدم اتخاذ قرار حاسم!


غمز
حظي نائب شمالي بتعاطف من زملائه على خلفية حادث أمني لم يُنجز التحقيق حوله بعد.

 

همس

يهتم ملحقون أمنيون في سفارات فاعلة بمعرفة المسار الذي سيسلكه الوضع في مخيم عين الحلوة..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   