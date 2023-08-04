أسرار الصحف ليوم الجمعة 4 آب 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر نيابي ان الترجمة الصادقة لكل كتلة نيابية ترفض التشريع وتقول الحل هو انتخاب رئيس جمهورية هي أن تكون أولويتها ملء الفراغ الرئاسي لا مواصفاتها للرئيس فتذهب لانتخاب المرشح الذي يرتب انضمامها لانتخابه فرصة لإنهاء الفراغ أما تمسكها بشروطها للانتخاب فيعني أن عليها أن تجيب عن كيفية تسيير شؤون الدولة في ظل الفراغ لأنها شريك بصناعة الفراغ عبر شروطها الرئاسية



خفايا

تساءلت مصادر فلسطينية عن كلام مسؤول لبناني مكلف بالملف الفلسطيني حول ثنائية حكومية تقوم على عنوان منح الفلسطينيين حق التملك والعمل وبالتوازي فتح ملف سلاح المخيمات وقالت انها سمعت ذات الكلام من الجهات الغربية وقالت هل هذا هو الموقف اللبناني المتفق عليه رغم أنه مقدمة للتوطين وهل هناك تناغم بين جهات دولية ولبنانية مع جهات فلسطينية واقليمية كل من موقعه لبلوغ هذا الهدف؟



نداء الوطن: خفايا

سُئل نائب شمالي عن موقفه في ما خص الرئاسة فكان جوابه: نسأل سفير دولة صديقة لكنه لا يعطينا جواباً واضحاً.

يحاول أحد رجال الدين الاتصال بمرجعيات أوروبية لتأمين الدعم لمؤسسات حيوية بعدما تقلص دعم دولة أوروبية صديقة للبنان.

تقول أوساط رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إنّ الدعوة لعقد لقاء تشاوري انطلقت من قضايا طرحها بعض المطارنة الموارنة عليه خلال اللقاء في الديمان.



اللواء: أسرار

لغز

فُهم أن قاضية تشغل مركزاً رسمياً، انسحبت من جلسة استجواب موظف كبير سابق بعد ما لمست توجهاً لعدم اتخاذ قرار حاسم!



غمز

حظي نائب شمالي بتعاطف من زملائه على خلفية حادث أمني لم يُنجز التحقيق حوله بعد.

همس

يهتم ملحقون أمنيون في سفارات فاعلة بمعرفة المسار الذي سيسلكه الوضع في مخيم عين الحلوة..