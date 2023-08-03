حريق هائل على طريق المطار وفوج إطفاء الضاحية يواصل جهوده لإهماده

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يتابع فوج اطفاء الضاحية جهوده مدعومًا ببعض من مراكز الدفاع المدني المختلفة وبمواكبة من الفرق الإسعافية في الدفاع المدني - الهيئة عملية إهماد الحريق الهائل الذي شبّ في إحدى مستودعات القماش والبرادي على طريق المطار خلف التعاونية العاملية.

ويقوم عناصر الفوج باستحداث بعض الفتحات في الأرض (الأسقف للطوابق السفلية) للوصول الى مصدر النيران، ولتبريد المكان عبر هذه الفتحات لكسر درجات الحرارة المرتفعة، والتي من شأنها أن تساعد في رجال الإطفاء في محاصرة النيران تمهيدًا لإهمادها.

في هذا الإطار، تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار موقع الحريق، حيث ما زالت عمليات الإطفاء مستمرة لغاية الساعة.

وقد اعطى توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة مواصلة العمل على اهماد النيران وتبديل فرق الإطفاء باستمرار.

كما وشدد على اتخاذ كل معايير السلامة العامة خلال تنفيذ عمليات الإطفاء حرصا على سلامة العناصر.