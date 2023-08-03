توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والسفارة الفرنسية في لبنان لتطوير قدرات عناصر الدفاع المدني

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لتقى مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار في مكتبه،في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، القائم بالأعمال لدى السفارة الفرنسية في لبنان chargé D'affaires Jean - François Guillaume ، يرافقه الخبير التقني الكولونيل Armand MORAND، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين مدير عام الدفاع المدني بتفويض من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي



والقائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان بغية تنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات عناصر الدفاع المدني سواء أكان لجهة العتاد أو البرامج التدريبية. وقد رصد مبلغ وقدره 313 الف يورو لتنفيذ هذا المشروع النهضوي.