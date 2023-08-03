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حكومة ميقاتي فاشلة في كل شيء الا زيادة الرسوم

3
AUGUST
2023
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مقدمة نشرة اخبار OTV المسائية:

حكومة نجيب ميقاتي فاشلة في كل شيء، الا زيادة الرسوم على المواطنين بشكل عشوائي، لا يعبر عن التزام بخطة مدروسة، بل عن تخبط مستدام وهرب الى الامام من مواجهة الحقيقة… وآخر الابداعات في مجال الاتصالات والانترنت.
اما محاولات الالتفاف المكشوفة التي يقوم بها ميقاتي لتغطية جلسات حكومته الفاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية، وآخرها الدعوة الى عقد ما سماه “جلسة للوزراء” في الديمان، فلن يكتب لها النجاح.
ففيما يتسلى رئيس حكومة تصريف الاعمال بالشؤون الكيانية، التي تشكل قاعدة العيش المشترك في لبنان، يُهمِل بالتكافل والتضامن مع سائر المعنيين، ايجاد حل لمعضلة تشريع اقتراض الحكومة من مصرف لبنان، ليعود الابتزاز بالتهويل بعدم امكانية توفير الاموال اللازمة لرواتب القطاع العام والدواء وغيرها من الضروريات.
وفي وقت يبدو الاستحقاق الرئاسي معلقا الى اجَل غير مسمى، عاد انفجار مرفأ بيروت عشية ذكراه الثالثة ليطرح اسئلة ستبقى على الارجح بلا اجوبة عن مصير المحاسبة والعدالة والعقاب.

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