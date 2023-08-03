السيد: “الحزب” غير معني بتقديم أي رواية حول أحداث عين الحلوة

أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الحفل التأبيني للشيخ عفيف النابلسي، الى أنه “في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 انطلقت المقاومة بأشكال مختلفة والشيخ النابلسي كان حاضراً منذ اليوم الأول، وكانت هذه المقاومة بأطرها المختلفة عامل مفاجأة للأميركيين والإسرائيليين وكلنا شهدنا تطورها وإنجازاتها”.

وقال: “في مقابل التدخل الأميركي الفاضح والفج في كل شيء نواجه ثقافة وسياسة خضوع للإرادة الأميركية، ونحن نعتقد أنّ المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح والفج في كل شيء”.

ولفت الى أنه “إذا كنا نريد عن باب الحل يجب أن نخرج من الهيمنة الأميركية والإقدام على مصلحة لبنان من قبل الحكومة والمسؤولين والشعب على حد سواء”.

وبمناسبة الرابع من آب، قال: “هي ذكرى مؤلمة وحزينة ونعزي عوائل الشهداء والشفاء للجرحى الذين لم يشفوا حتى اليوم ونذكر بأننا كلنا ننتظر الحقيقة لكن من ضيع الحقيقة هو من سيّس الواقعة المؤلمة منذ اليوم الأول”.

وحول أحداث مخيم عين الحلوة، قال نصرالله: حزب الله لا يملك رواية لما جرى في عين الحلوة ولسنا معنيين بتقديم أي رواية