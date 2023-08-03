"أزمات متلاحقة يشهدها وطننا"... جوزيف عون: واجبنا كان وسيبقى منع المس بالإستقرار

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أشار قائد الجيش العماد جوزيف عون في كلمة له أن "أزمات متلاحقة يشهدها وطننا وطالت الجيش وما نواجهه أصعب من أي معركة عسكرية قد يقودها عسكريو الجيش وضباطهم"، مشيرا الى أن "الأزمة الداخلية تستوجب الحكمة واوعي والإنضباط، فتدني قيمة الرواتب وانعكس على وضع عسكريينا بظل متطلبات مضاعفة للحفاظ على الأمن، وأنا لم أسمح بالمس بمعنويات عناصر الجيش ولن أسمح بذلك".

وقال: "واجبنا كان وسيبقى منع المس بالإستقرار والسلم الأهلي مهما كانت التضحيات، نريد لشعبنا أن يمن عليه الأمن والأمان ونريد اطمئنان المغتربين والسياح".