نشاط "درب الغروب" Sunset Mood Walk للمشي على دروب غابة أرز الباروك...بمناسبة ذكرى 4 آب

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تنظم بلدية الباروك – الفريديس ومحميّة أرز الشوف وبرعاية وحضور وزير السّياحة المهندس وليد نصّار نشاط "درب الغروب" Sunset Mood Walk للمشي على دروب غابة أرز الباروك، وذلك يوم الجمعة الموافق في 4 آب 2023 في تمام السّاعة 5:30 بعد الظّهر.



وقد تمّ اختيار تاريخ 4 آب، لتوجيه تحيّة إجلال لضحايا انفجار مرفأ بيروت، حيث ستكون "غابة شهداء المرفأ " في المحميّة، هي الوجهة الأولى لانطلاق هذا النشاط، إذ سيتمّ وضع وردة أمام شجر الأرز مغروسة في هذه الغابة، وكلّ منها تحمل اسم شهيد من شهداء انفجار المرفأ.

أنّ هذه الغابة جرى غرسها من قبل القيّمين على محميّة أرز الشوف وجميعة oath في عام 2020 كتخليدٍ لذكرى شهداء 4 آب.

أنّ هذا النّشاط هو بالتعاون مع نادي سعد الصّفاء الرّياضي الإجتماعيّ وجمعيّة شوف لبنان بالباروك وسيزار بروتجكت (

أمّا بالنّسبة لبرنامج نشاط " درب الغروب " فسيكون على الشّكل التّالي:

أوّلًا، التّجمع في "سوق الزّراعة المستدامة" في الباروك في تمام السّاعة 5:30 ثمّ الإنطلاق بالمشي ووضع وردة بيضاء على غابة ضحايا، ثم مشي بالطبيعة لغاية السّاعة 8:00 مساء، على أن ينتهي النشاط في سوق الزراعة المستدامة لدعم أهلنا من مزارعين ومنتجين