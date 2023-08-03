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سلام: وضعنا خطة لتوزيع المخزون الاستراتيجي الغذائي

3
AUGUST
2023
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ناشد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الكويت لبناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت، والتي دُمرت إثر حادثة انفجار 4 آب.

وقال "أرسلتُ رسالة إلى أمير الكويت "نواف الأحمد الجابر الصباح"، عبر وزارة الخارجية اللبنانية منذ 3 أسابيع، أطالب باسم الشّعب اللّبناني، بإعادة بناء الإهراءات في لبنان حفاظًا على الأمن الغذائي".

وأضاف سلام، "وضعنا خطة لتوزيع المخزون الاستراتيجي الغذائي وغيره في عدّة مناطق جغرافيّة، وتاليًا، في المرحلة الأولى ثبتنا 22 ألف متر في مرفأ بيروت لإعادة بناء إهراءات جديدة، وثبتنا 35 ألف متر مع وزارة الأشغال في مرفأ طرابلس مخصّصة لبناء إهراءات، واليوم أطلقت أيضًا مناقصة لبناء إهرءات في طرابلس للقطاع الخاص، ولم يتقدّم عليها".

 


تابع، "في لبنان نستخدم من 30 إلى 35 ألف طن من القمح لتحويلها إلى 20 أو 25 ألف طن من الطحين، أي نحن نستهلك شهريًا من 35 إلى 40 ألف طن. واليوم بعد انتهاء الموسم الزراعي تبيّن معنا أنّه يوجد في السوق 60 ألف طن من القمح الطري والقاسي، والنسبة الأكبر للقمح القاسي. ولم يكن إنتاج المحصول على قدر النسبة التي نتأمل أن نصل إليها، وهي 10% ، بسبب عدّة عوامل صعّبت الأمر على المزارع والدولة الموضوع، ولكنّه فعليًا عمل جبار قامت به وزارة الزراعة".

وأردف سلام، "وضعنا خطوة في مشوار الـ 1000 ميل"

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