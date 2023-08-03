شقير التقى فرونتسكا: لانتخاب رئيس للبدء فوراً في إقرار وتنفيذ خطة انقاذ وتعافي مالي واقتصادي

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بحث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لا سيما انتخاب رئيس الجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.



وجرى التأكيد من قبل الطرفين على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة للبدء فوراً في إقرار وتنفيذ خطة انقاذ وتعافي مالي واقتصادي، كذلك تنفيذ الاصلاحات الشاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.



أيضا، شدد المجتمعون على ضرورة تنفيذ برامج دعم اجتماعي واسعة حماية للمجتمع اللبناني.



وفي نهاية اللقاء، قدم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان للمنسقة فرونتسكا.